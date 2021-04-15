Четверо детей погибли при пожаре в российском частном доме

К моменту прибытия спасателей одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, и произошло обрушение кровли. До этого двое взрослых и двое детей смогли самостоятельно эвакуироваться. Отмечается, что в результате ЧП они пострадали и сейчас госпитализированы.