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Пятеро детей пропали при пожаре в Свердловской области

News.ru
47 минут назад
Пятеро детей пропали без вести при пожаре в селе Бызово Свердловской области. Спасатели предполагают, что они могли находиться в сгоревшей части дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Пятеро детей пропали при пожаре в Свердловской области
Фото: 54.mchs.gov.ru54.mchs.gov.ru
Информация о пожаре поступила на пульт дежурной службы в 01:45 15 апреля по местному времени (23:45 по Москве). Площадь возгорания не уточняется.
В результате инцидента пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей возрастом 3 и 1,3 года. Пострадавшие госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.
Поиски пятерых детей, которые могли находиться в помещении, продолжаются.
На место происшествия по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что возле аэродрома в Орешково на территории Калужской области неизвестные подожгли траву, в результате чего едва не произошёл крупный пожар. Об этом писал NEWS.ru.
Пожары,Происшествия,Евгений Куйвашев,Свердловская Область,Москва,
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