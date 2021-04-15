Пятеро детей пропали при пожаре в Свердловской области

В результате инцидента пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей возрастом 3 и 1,3 года. Пострадавшие госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что возле аэродрома в Орешково на территории Калужской области неизвестные подожгли траву, в результате чего едва не произошёл крупный пожар. Об этом писал NEWS.ru.