Двух пожарных осудили по делу о гибели их коллег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошёл пожар, охвативший 4,5 тысячи кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных. Восемь спасателей упали и погибли.

Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом адвокат Ширлина Руслан Голенков заявил, что его подзащитный будет обжаловать свой приговор. По его мнению, суд не учёл целый ряд важных обстоятельств.

Например, что прибывшие пожарные не были уведомлены о нахождении в горящем здании баллонов с аммиаком, что и привело к взрыву, — заявил Голенков.

Сторона потерпевших также обжалует приговор. Они сочли его мягким.

2 апреля в Благовещенске загорелась кровля клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Для тушения пожара были выделены 28 единиц техники, из здания были эвакуированы десятки пациентов.