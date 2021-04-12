Два человека пострадали в результате пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Два человека пострадали в результате пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге
. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек. Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Ранее в ГУ МЧС
по Петербургу сообщили агентству, что в 12.35 в понедельник,12 апреля, в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. Огонь затронул 4 и 5 этажи производственного здания размерами 35 на 50 метров. Уточнялось, что здание, в котором произошел пожар, частично используется по профилю — текстильное производство, часть площадей сдается в аренду.