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Два человека пострадали в результате пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Газета.Ruиещё 52
12 часов назад
Два человека пострадали в результате пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек. Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщили агентству, что в 12.35 в понедельник,12 апреля, в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. Огонь затронул 4 и 5 этажи производственного здания размерами 35 на 50 метров. Уточнялось, что здание, в котором произошел пожар, частично используется по профилю — текстильное производство, часть площадей сдается в аренду.
Два человека пострадали в результате пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Пожары,МЧС,Санкт-Петербург,
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