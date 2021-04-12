В здании Невской мануфактуры в Петербурге произошел пожар

Возгорание произошло в понедельник днем в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, которое является объектом культурного наследия, сообщили журналистам в главке МЧС.

По данным главка, площадь возгорания составляет примерно 200 кв. м. Сейчас пожару присвоен максимальный пятый ранг сложности, его тушением занимаются более 60 человек, задействовано 14 единиц специальной техники. Сведения о пострадавших в результате ЧП пока не поступали.