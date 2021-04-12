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В здании Невской мануфактуры в Петербурге произошел пожар

ТАССиещё 1
1 час назад
Возгорание произошло в понедельник днем в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, которое является объектом культурного наследия, сообщили журналистам в главке МЧС.
В здании Невской мануфактуры в Петербурге произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 12:35 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50. По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 м происходит горение на 4-м и 5-м этажах", - говорится в сообщении.
По данным главка, площадь возгорания составляет примерно 200 кв. м. Сейчас пожару присвоен максимальный пятый ранг сложности, его тушением занимаются более 60 человек, задействовано 14 единиц специальной техники. Сведения о пострадавших в результате ЧП пока не поступали.
По данному адресу размещается комплекс построек Невской мануфактуры - фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", который является объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.
Пожары,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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