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В Нижнем Новгороде локализовали пожар в ангарах с макулатурой

ТАССиещё 6
21 минуту назад
Пожар в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в ангарах с макулатурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 23:57 (мск) пожар локализован на площади 4 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекается 65 человек, задействована 21 единица техники. "Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, угрозы распространения огня нет.
Склады с макулатурой в Автозаводском районе по улице Монастырка загорелись вечером в субботу. Отмечалось, что площадь пожара составляла 3,5 тыс. кв. м.
Пожары,Происшествия,Пожар в Благовещенске,МЧС,
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