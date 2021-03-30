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Горящее здание шиномонтажа сняли на видео

Дарья Зарецкая
51 минуту назад
В Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы загорелся шиномонтаж. По информации агентства "Москва" пожар охватил здание на улице Стартовой. Видео очевидцев публикует телеграмм канал «LIFE».
На кадрах видно огромное облако дыма, слышны громкие хлопки.
Также можно увидеть, что сотрудники пожарных служб уже прибыли на место и производят тушение возгорание.
Как пишет агентство "Москва", со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, горят около 25 грузовых автомобилей. Площадь возгорания около 500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Пожары,Видео,АГН "Москва",Москва,
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