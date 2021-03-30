Горящее здание шиномонтажа сняли на видео

Также можно увидеть, что сотрудники пожарных служб уже прибыли на место и производят тушение возгорание.

Как пишет агентство "Москва", со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, горят около 25 грузовых автомобилей. Площадь возгорания около 500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.