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В Москве загорелся шиномонтаж с 25 грузовиками

ТК «Звезда»иещё 2
31 минуту назад
На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании шиномонтажа. В настоящее время огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Инцидент произошел по адресу улица Стартовая, дом 1, корпус 1.
В Москве загорелся шиномонтаж с 25 грузовиками
Фото: МЧС РФМЧС РФ
На территории также обнаружено горение 25 грузовых машин. Из-за пожара движение по ближайшей улице частично перекрыто. Для борьбы с пламенем на место направлено более 70 человек и 20 единиц техники.
Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ. Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Существует угроза переброски огня на рядом стоящие здания.
Пожары,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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