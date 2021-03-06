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Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби 

Lenta.ru 10 часов назад
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Фото: Lenta.ru
Площадь пожара на реке Оби под Нижневартовском составляет 1 000 квадратных метров. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
По его словам, сейчас работа поврежденного участка нефтепровода «Сибуртюменьгаз» прекращена. Для выгорания вытекших нефтепродуктов потребуется около 12 часов.
На данный момент для транспортировки нефтепродуктов задействована резервная нить.
О взрыве и последующем пожаре на Оби сообщалось ранее 6 марта. Во время ЧП пострадал один человек. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.
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Пожары , Новости регионов , Пожар в Нижневартовске , Новосибирская Область , Обь
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