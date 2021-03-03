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Россиянам назвали способ сэкономить на услугах ЖКХ 

Lenta.ru и ещё 2 23 часа назад
Россиянам назвали способ сэкономить на услугах ЖКХ
Фото: Lenta.ru
Отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме — один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год. Об этом РИА Новости сообщили эксперты сферы ЖКХ.
Они отметили, что мусоропроводы в домах требуют дополнительных затрат на чистку и перемещение мусора. В домах, где есть мусоропровод, мыть площадки положено каждый день, что приводит к увеличению расходов на содержание здания. Если отказаться от мусоропровода, каждая квартира в год в среднем сэкономит тысячу рублей, уточнили специалисты.
При этом мусоропроводы — это общедомовое имущество, соответственно, решение об отказе от них может быть принято общим собранием собственников жилья. Если более 50 процентов жильцов назовут мусоропроводы ненужными, управляющая компания (УК) обязана будет провести необходимый комплекс работ. Чаще всего УК просто заваривает мусорокамеры, заключили эксперты.
Летом 2020-го Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах. Авторы инициативы пояснили, что мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, а также возникновению пожаров. Кроме того, их наличие препятствует развитию системы раздельного сбора мусора.
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Пожары , Общественная палата России , Иркутская Область , Ук
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