Россиянам назвали способ сэкономить на услугах ЖКХ 

Отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме — один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год. Об этом РИА Новости сообщили эксперты сферы ЖКХ.

Они отметили, что мусоропроводы в домах требуют дополнительных затрат на чистку и перемещение мусора. В домах, где есть мусоропровод, мыть площадки положено каждый день, что приводит к увеличению расходов на содержание здания. Если отказаться от мусоропровода, каждая квартира в год в среднем сэкономит тысячу рублей, уточнили специалисты.

При этом мусоропроводы — это общедомовое имущество, соответственно, решение об отказе от них может быть принято общим собранием собственников жилья. Если более 50 процентов жильцов назовут мусоропроводы ненужными, управляющая компания (УК) обязана будет провести необходимый комплекс работ. Чаще всего УК просто заваривает мусорокамеры, заключили эксперты.