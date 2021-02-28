На Украине назвали причину пожара в больнице в Черновцах 

Возгорание кислородной трубы привело к пожару в Городской клинической больнице N1 в украинском городе Черновцы и гибели человека. Об этом сообщает НСН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы N1 произошло возгорание кислородной трубы — хлопок", — пояснили в ГСЧС Украины. Известно, что в пожаре погиб один человек и еще один ранен.

Напомним, взрыв произошел в городской больнице N1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациентов эвакуировали.