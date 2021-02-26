Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадал один человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 8 часов назад
При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадал один человек
Фото: Газета.Ru
Один человек пострадал в результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде, еще двое могут находиться под завалами, сообщили в экстренных службах города.

«В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе. Сейчас ведется их поиск», — сказал источник ТАСС.

Также он сообщил, что за взрывом газа последовал пожар. «Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. метров и частичным обрушением. Проводится эвакуация жильцов дома», — сказал он.
Как сообщили, в пресс-службе правительства региона, жителей дома разместят в ПВР. «Нижегородпассажиравтотрас» выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения. Пункт временного размещения — одна из ближайших школ», — отметили в пресс-службе.
Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в жилом доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13. Разрушена часть стены дома, пострадали припаркованные рядом автомобили. На месте работают представители экстренных служб, направлены кареты скорой помощи.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Женщину извлекли из-под завалов дома в Нижнем Новгороде Женщину извлекли из-под завалов дома в Нижнем Новгороде Владелец кафе в разрушенной взрывом газа многоэтажке отверг обвинения Владелец кафе в разрушенной взрывом газа многоэтажке отверг обвинения Крупный пожар на складе в Москве потушен Крупный пожар на складе в Москве потушен
Комментарии
Пожары , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение