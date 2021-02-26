При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадал один человек 

Один человек пострадал в результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде, еще двое могут находиться под завалами, сообщили в экстренных службах города.

«В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе. Сейчас ведется их поиск», — сказал источник ТАСС.

Также он сообщил, что за взрывом газа последовал пожар. «Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. метров и частичным обрушением. Проводится эвакуация жильцов дома», — сказал он.

Как сообщили, в пресс-службе правительства региона, жителей дома разместят в ПВР. «Нижегородпассажиравтотрас» выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения. Пункт временного размещения — одна из ближайших школ», — отметили в пресс-службе.