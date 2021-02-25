В Госдуме задумали в 10 раз поднять штрафы за лесные пожары

Штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности могут увеличить в 10 раз, это коснется юридических и должностных лиц, для предпринимателей штраф может вырасти вдвое. Как сообщают « Известия », Госдума рассчитывает принять соответствующий законопроект с поправками в КоАП уже в марте.

Отмечается, что данный проект уже получил положительный отзыв со стороны кабмина.

«Изменения позволят повысить эффективность превентивной функции законодательства в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров», — говорится в отзыве.

Проблема возникновения пожаров в лесах в последние годы встала особенно остро. Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отмечал, что одна из главных причин возгораний в лесах — поджог сухой травы человеком.

«Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди. Поэтому за эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют», — заявил в беседе с изданием Адальби Шхагошев, первый зампред фракции «Единой России», которая поддержала законопроект об увеличении штрафов.

Согласно текущему законодательству, штрафы за возгорание для граждан составляют от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от степени причиненного ущерба. Должностные лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели — от 50 тысяч до миллиона рублей.