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Эвакуированы 25 человек: в Москве в ангаре произошел пожар 

ТК «Звезда» и ещё 7 21 минуту назад
Эвакуированы 25 человек: в Москве в ангаре произошел пожар
Фото: ТРК "Звезда"
В ночь со вторника на среду в Москве произошел пожар в металлическом ангаре, расположенном на Даниловской набережной, дом 8. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из соседнего с горевшем ангаром двух этажного здания в целях безопасности выведены порядка 25 человек», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, в 02.37 пожар в металлическом ангаре был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
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Пожары , Происшествия , Москва
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