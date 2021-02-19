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В МЧС назвали причину пожара с пятью погибшими в Кирове 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 58 минут назад
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Кирове
Фото: Мир24
Позднее сообщение о возгорании способствовало распространению пожара в жилом доме в Кирове, где погибли пять человек, сообщили в МЧС.
«Развитию пожара способствовали условия, при которых жильцы самостоятельно пытались потушить пожар на начальном этапе развития, не сообщив в пожарную охрану и не оповестив соседей», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Когда пожарные прибыли, открытым огнем горела кровля дома, его левая часть с квартирами на первом и втором этажах и хозпостройки. Из дома были эвакуированы 13 человек. Для них развернут пункт временного размещения на базе одной из гостиниц Кирова.
Ранее в региональном СК сообщали, что несколько человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Кирове, точное количество жертв устанавливается. Позднее в ведомстве уточнили, что на месте пожара обнаружены тела четырех детей и женщины.
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Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Киров , Кировская Область
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