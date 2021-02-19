Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Кирове

Позднее сообщение о возгорании способствовало распространению пожара в жилом доме в Кирове , где погибли пять человек, сообщили в МЧС.

«Развитию пожара способствовали условия, при которых жильцы самостоятельно пытались потушить пожар на начальном этапе развития, не сообщив в пожарную охрану и не оповестив соседей», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Когда пожарные прибыли, открытым огнем горела кровля дома, его левая часть с квартирами на первом и втором этажах и хозпостройки. Из дома были эвакуированы 13 человек. Для них развернут пункт временного размещения на базе одной из гостиниц Кирова.