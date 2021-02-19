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В Кирове произошёл пожар в жилом доме 

RT на русском и ещё 1 38 минут назад
В Кирове в деревянном жилом доме произошёл пожар, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Поступила информация о том, что произошёл пожар в деревянном четырёхквартирном жилом доме по адресу: г. Киров, ул. Бородулина, 38. В 01:06 объявлен ранг пожара №2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано.
Как уточняет ТАСС, в результате пожара, возможно, погибли пять человек, ещё шестеро пострадали.
Ранее в МЧС заявили, что в Волгограде произошёл пожар в торговых павильонах, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Киров , Кировская Область
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