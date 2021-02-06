Женщина выпрыгнула с девятого этажа горящего дома в Новой Москве

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Жительница поселка Мосрентген Раиса Кожевникова рассказала «Звезде» о пожаре, произошедшем в одном из жилых домов.

«С девятого этажа спрыгнула женщина — ее дети, видимо, остались внутри и погибли. Она сейчас лежит в больнице с переломом позвоночника. Я стояла возле места пожара два часа», — рассказала «Звезде» Раиса.

Возгорание произошло на втором этаже 9-этажного дома. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. На данный момент он полностью ликвидирован. Сообщается о трех погибших — двое из них дети.

По предварительным данным причиной возгорания стала неисправная электропроводка.