Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии 

Россиянин погиб при пожаре в пансионате «Эра», расположенном в поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии, по предварительной версии, он задохнулся от угарного газа, сообщили в МЧС республики.
«4 февраля при тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенного в поселке Цандрипш, Гагрского района, было обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут (совпадает с мск). По предварительной версии, россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре.