Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии 

«4 февраля при тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенного в поселке Цандрипш, Гагрского района, было обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.