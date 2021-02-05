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Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии
Фото: РИА Новости
Россиянин погиб при пожаре в пансионате «Эра», расположенном в поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии, по предварительной версии, он задохнулся от угарного газа, сообщили в МЧС республики.

«4 февраля при тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенного в поселке Цандрипш, Гагрского района, было обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут (совпадает с мск). По предварительной версии, россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре.
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Пожары , Происшествия , Николай Вавилов , МЧС , РИА Новости , Абхазия
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