Трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе автозапчастей в Красноярске . Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь", — сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что угрозы от горящего здания соседним строениям нет. На месте работает уже 118 человек и 37 единиц техники. Проложены магистральные линии для постоянной подачи воды из нескольких источников: из реки Бугач, на берегу которой расположен склад, и из пожарных гидрантов. Создано четыре боевых участка на тушении пожара. Пожарные работают в сложных условиях. По результатам замеров лаборатории превышений ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на ул. Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.