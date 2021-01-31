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Москва

В Москве из горящего дома эвакуировали десять человек 

ТК «Звезда» и ещё 1 31 минуту назад
В Москве из горящего дома эвакуировали десять человек
Фото: МЧС России
Московские пожарные спасли 10 человек, включая ребенка, из полыхающего дома на Окской улице. Огонь охватил две квартиры в многоэтажке на юго-востоке столицы.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в 2-х квартирах и в приквартирном холле на 2 этаже и частично на балконе 3 этажа жилого 9-ти этажного здания. Горели личные вещи и мебель на площади 30 м2», — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России.

В результате возгорания один человек пострадал. В причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным дознавателям, которые уже приступили к проверке всех обстоятельств ЧП.
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Пожары , Происшествия , Москва
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