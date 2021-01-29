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В Севастополе произошел пожар в приюте для животных 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
В Севастополе произошел пожар в приюте для животных
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в севастопольском приюте для животных, возгорание ликвидировано. Две собаки найдены погибшими при разборе завалов, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по городу.

"Полная ликвидация [пожара] в 22:01 мск. При разборе завалов обнаружены две погибшие собаки", — сказала собеседник агентства.

Информацией о том, сколько всего животных находилось в собачьем приюте, представитель ГУ МЧС не владеет.
Пожар в приюте на улице Энергетиков начался в 20:31 мск. На место ЧП прибыли два отделения двух пожарно-спасательных частей. В 20:53 мск было ликвидировано открытое горение.
Площадь пожара составила 50 кв. м, его причина устанавливается.
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Пожары , Происшествия , Пожар в Севастополе , МЧС , ИТАР-ТАСС , Севастополь
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