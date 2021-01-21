Участковый спас из горящего дома трех человек и собаку

По данным ведомства, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Евгений Прима вечером возвращался домой со службы. Зайдя в подъезд своего дома, полицейский почувствовал запах гари, который шел из-за двери одной из квартир на первом этаже, оттуда доносились голоса детей. Сотрудник знал, что в данной квартире проживает многодетная семья. Сообщив о происшествии в дежурную часть, Прима приступил к спасению находящихся внутри людей.

"Участковый выбил входную дверь, так как на его просьбы открыть её никто не реагировал. В задымленной квартире правоохранитель обнаружил двоих детей, вывел их в подъезд и, узнав от них, что в квартире находится их бабушка, вернулся за ней. Пенсионерка, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно передвигаться. В дальней комнате он отыскал и их собаку", — сообщает ведомство.

По информации полицейских, до приезда бригады скорой помощи все спасенные находились в прибывшем на вызов автомобиле экипажа патрульно-постовой службы. В настоящее время здоровью детей и пенсионерки ничего не угрожает.

Как выяснилось позже, отец детей был на работе, а мать ушла в детский сад за третьим ребенком. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев решил поощрить старшего лейтенанта.