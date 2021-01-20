На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар

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Металлическое строение со строительными материалами загорелось на рынке на Калужском шоссе в Москве , площадь пожара составляет 200 кв. метров.

"В 03:44 поступило сообщение о пожаре на Калужском шоссе, дом 2, строение 1. Происходит горение в одноэтажном металлическом строении на площади 200 кв. метров", — сказали ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Как отметили в главке, общая площадь горящего строения — 225 кв. метров. Со слов администрации, людей внутри быть не должно. "Предположительно, горят стройматериалы", — добавили в ГУ МЧС, отметив, что пожар локализован.

По данным из открытых источников, по адресу, где начался пожар, находится строительный рынок "Славянский мир".