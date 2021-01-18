В Одессе произошел крупный пожар в гостинице 

В Одессе произошел пожар в гостинице Sun City Arcadia Apartments. Пламя вспыхнуло на третьем этаже и быстро перекинулось на крышу.

Спасатели организовали эвакуацию постояльцев. По предварительным данным, два человека погибли. По словам гостей отеля, пожар мог произойти из-за неисправной проводки — совсем недавно ее меняли, а до этого в здании наблюдались проблемы со светом. Об этом сообщил украинский телеканал «112 Украина».

К месту происшествия прибыли вице-мэр Михаил Кучук и глава Приморской районной администрации Марат Королев.