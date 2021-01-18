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В Одессе произошел крупный пожар в гостинице 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Одессе произошел крупный пожар в гостинице
Фото: ТАСС
В Одессе произошел пожар в гостинице Sun City Arcadia Apartments. Пламя вспыхнуло на третьем этаже и быстро перекинулось на крышу.
Спасатели организовали эвакуацию постояльцев. По предварительным данным, два человека погибли. По словам гостей отеля, пожар мог произойти из-за неисправной проводки — совсем недавно ее меняли, а до этого в здании наблюдались проблемы со светом. Об этом сообщил украинский телеканал «112 Украина».
К месту происшествия прибыли вице-мэр Михаил Кучук и глава Приморской районной администрации Марат Королев.
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Пожары , Происшествия , Одесса
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