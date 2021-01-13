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В Новосибирской области при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек 

Мир24 2 часа назад
В Новосибирской области при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
В Карасукском районе Новосибирской области при пожаре в жилом доме пострадали женщина и пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Все пострадавшие смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру. Сейчас они находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое.
Известно, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано в течение двух минут.
Накануне в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли восемь человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, весь подъезд был сильно задымлен.
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Пожары , Происшествия , Екатеринбург , Новосибирская Область , Свердловская Область
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