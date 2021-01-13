В Новосибирской области при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек 

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В Карасукском районе Новосибирской области при пожаре в жилом доме пострадали женщина и пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Все пострадавшие смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру. Сейчас они находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Известно, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано в течение двух минут.