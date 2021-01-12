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Москва

Просившая помощи россиянка погибла при пожаре 

Александр Котлеткин 7 часов назад
Возгорание произошло в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. Погибших нашли в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Из здания удалось спасти 90 человек, в том числе девять детей.
Во время пожара мама 7-летней девочки просила о помощи в Twitter. Они погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщает ТАСС.

"Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся", — написала она.

По предварительным данным, причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем. Возгорание началось в квартире на втором этаже, рядом с диваном. По предварительным данным, жильцы пользовались горелками, также обнаружено много окурков. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
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Пожары , Фото
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