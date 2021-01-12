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В мэрии Екатеринбурга назвали причину смерти людей при пожаре в жилом доме 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Жильцы загоревшегося дома в Екатеринбурге погибли от угарного газа
Фото: РИА Новости
Причина смерти людей во время пожара в жилом доме Екатеринбурга — отравление угарным газом. Об этом журналистам сообщил во вторник врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Причина смерти  — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали", — сказал он.

Пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга.
По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление.
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Пожары , Происшествия , Алексей Орлов , Екатеринбург , Свердловская Область
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