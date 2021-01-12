Жильцы загоревшегося дома в Екатеринбурге погибли от угарного газа

Причина смерти людей во время пожара в жилом доме Екатеринбурга — отравление угарным газом. Об этом журналистам сообщил во вторник врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.
"Причина смерти — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали", — сказал он.
Пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга.
По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление.
Спасатели эвакуировали 90 человек, восемь, в том числе ребенок, погибли.