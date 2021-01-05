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Торговые павильоны вспыхнули под Владимиром 

ТК «Звезда» и ещё 2 19 минут назад
Торговые павильоны вспыхнули под Владимиром
Фото: 33.mchs.gov.ru
В поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области загорелось одноэтажное кирпичное здание. В охваченном пламенем помещении, по имеющейся информации, располагаются торговые павильоны.
Площадь пожара составила около восьмисот квадратных метров. Согласно предварительным данным, в ходе произошедшего никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. В ликвидации пламени принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.
Ранее в Волгограде произошел пожар на территории вещевого рынка. Пожарные службы оперативно прибыли на место инцидента. Жертв или пострадавших в результате возгорания не было.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Владимир , Владимирская Область , Мстера
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