На Кубани горит 129 га леса 

Площадь пожаров в Краснодарском крае , с которыми борются лесопожарные формирования, составляет 129 га, из которых 3 га приходится на территорию Сочинского национального парка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"На 00:00 мск 4 января на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 129 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 126 га (Краснодарский край), один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 3 га (Краснодарский край — ФГБУ "Сочинский национальный парк")", — говорится в релизе.

К борьбе с огнем привлечены 345 человек, задействовано 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Краснодарского края введен особый противопожарный режим.

В сообщении уточняется, что за минувшие сутки в РФ потушено пять лесных пожаров на площади 63 га.

В Краснодарском крае 2 января было зафиксировано шесть лесных пожаров, вечером 3 января МЧС России сообщило, что половина возгораний общей площадью 40,4 га потушена, еще три пожара были локализованы на площади 129 га.