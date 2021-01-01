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Пожар в сочинском лесу из-за запуска фейерверков попал на видео 

Lenta.ru 35 минут назад
Сочинский лес загорелся из-за запуска фейерверков
Фото: ТАСС
Пожар в сочинском лесу близ села Верхний Юрт, произошедший во время запуска фейерверков, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
По данным МЧС, в новогоднюю ночь загорелась лесная подстилка на 500 квадратных метрах.
В 2:10 по московскому времени возгорание было локализовано, сообщило ГУМЧС России по Краснодарскому краю. К тушению привлечены 36 человек,11 единиц техники.
В конце декабря российские эксперты рассказали о росте числа опасных природных явлений в 2020 году, в том числе они отметили аномально теплую осень, тундровые пожары и ледяные дожди. По их словам, в будущем тенденция к увеличению опасных для климата процессов сохранится.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Краснодарский Край
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