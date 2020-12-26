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Моряки погибли при пожаре на российском траулере на Канарах 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Российский траулер загорелся на Канарах: есть погибшие
Фото: Reuters
Трое моряков погибли и еще четверо пострадали в результате пожара, начавшегося в четверг на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария, сообщают СМИ.
Газета El Pais сообщает, что возгорание началось в пожарном отделении судна, когда оно находилось в доке на ремонте, причина выясняется, передает ТАСС.
Пожарные задействовали девять машин, чтобы ликвидировать огонь.
Были обнаружены тела трех членов экипажа, которые еще не извлекли из сгоревшего судна, сообщила пожарная служба Лас-Пальмаса.
Кроме того, четверо моряков были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.
Личности погибших и их гражданство пока не установлены.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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