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Пожар на открытии главной елки Украины оказался связан с Кличко 

Lenta.ru 10 минут назад
Пожар на открытии главной елки Украины оказался связан с Кличко
Фото: youtube.com
Пожар во время церемонии открытия главной елки в Киеве оказался связан с мэром города Виталием Кличко. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент попал на видео.
Как пишет агентство, мероприятие транслировалось в прямом эфире, организованном городской администрацией. Возгорание произошло после того, как при участии Кличко были зажжены огни на елке. Ведущий праздника попытался успокоить горожан, над головами которых начал разгораться пожар. По данным местных СМИ, пламя потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска.
Инцидент произошел вечером в субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве. Во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на елочную гирлянду. В результате происшествия никто не пострадал.
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Пожары , В мире , Происшествия , Виталий Кличко , Киев , Сахалинская Область
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