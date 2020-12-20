Пожар на открытии главной елки Украины оказался связан с Кличко 

Как пишет агентство, мероприятие транслировалось в прямом эфире, организованном городской администрацией. Возгорание произошло после того, как при участии Кличко были зажжены огни на елке. Ведущий праздника попытался успокоить горожан, над головами которых начал разгораться пожар. По данным местных СМИ, пламя потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска.

Инцидент произошел вечером в субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве. Во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на елочную гирлянду. В результате происшествия никто не пострадал.