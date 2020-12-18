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Площадь пожара в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы выросла в три раза 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пожару в здании Мосгоргеотреста присвоили третий номер сложности из пяти возможных
Фото: ТАСС
Площадь возгорания в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы выросла в три раза — до 300 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, площадь пожара увеличилась до 300 кв. м", — сказал собеседник агентства.

Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. Как отметил источник ТАСС, огонь быстро распространяется, произошел переход на чердак.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС также подтвердили информацию об увеличении площади до 300 кв. м. По данным пресс-службы МЧС России, группировка сил и средств, которая привлекается к тушению пожара, выросла до 224 человек и 64 единиц техники.
В Москве из горящего здания «Мосгоргеотреста» эвакуируют людей
Пожар в здании начался в 20:58 мск, на седьмом этаже. Была организована эвакуация людей. Всего спасатели вывели около 100 человек.
Отмечается, что на этаже, где горит огонь, находится человек. "На горящем этаже в здании "Мосгоргеотреста" в одном из кабинетов находится человек. Выйти он не может, просит о помощи. Пожарные предпринимают усилия для его спасения", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, как сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пожарная техника занимает два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр.
О здании
Здание, где располагается "Мосгоргеотрест", было построено в 1929 году по проекту архитектора А. В. Юганова. Тогда в нем находились конторы "Строитель", вскоре разместилась проектная контора "Моспроект". После ее реорганизации в 1933 году дом отдали под проектные мастерские №5, 10 и 11. Здание оказалось слишком тесным и в 1934 году был разработан проект его перестройки и объединения в единый комплекс с двумя жилыми домами. После войны бывшее здание "Моспроекта" отдали "Мосгоргеотресту", по заказу которого в 1952-1957 годах здание надстроили и перестроили.
ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству и занимается проведением изыскательских инженерно-геологических и топографо-геодезических работ для разработки на их основе проектной документации для строительства и реконструкции городских зданий и других объектов.
В новость внесены изменения (22:32 мск) — добавлены подробности в третьем абзаце.
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Комментарии 1
Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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