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Пожар уничтожил 70 эксклюзивных суперкаров на десятки миллионов долларов 

Motor.ru 1 час назад
Пожар уничтожил 70 эксклюзивных суперкаров на десятки миллионов долларов
Фото: © Daily Mail
В английском графстве Чешир произошел крупный пожар. В одном из частных поместий загорелись несколько построек, в которых находились 70 эксклюзивных суперкаров. В результате возгорания хозяин имения лишился нескольких уникальных автомобилей, в том числе редчайшей модели стоимостью четыре миллиона долларов.
Сообщение о возгорании поступило местной пожарной бригаде около 22:00. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили несколько построек, практически полностью охваченные пламенем. По словам владельца поместья, внутри находилось несколько десятков спортивных автомобилей. Шесть экипажей на протяжении нескольких часов боролись с огнем. Однако им так и не удалось спасти ни одной машины. В результате пожара все суперкары выгорели дотла.
Оказалось, что внутри построек находилось около 70 эксклюзивных автомобилей, среди которых удалось опознать несколько моделей Ferrari, Lamborghini, Porsche и Jaguar. Главной потерей для хозяина моделей стал неназванный суперкар, который мужчина оценил в четыре миллиона долларов (примерно 292 миллиона рублей по текущему курсу).
Ожидается, что все уничтоженные автомобили, а также точная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования. Однако уже сейчас можно предположить, что владелец редчайшей коллекции лишился нескольких десятков миллионов долларов. Что стало причиной столь масштабного пожара, пока точно неизвестно. В качестве основной версии следствие рассматривает вариант намеренного поджога.
В начале января в аэропорту Норвегии произошел серьезный пожар, который уничтожил около 300 автомобилей и повредил более 1500 моделей. Возгорание началось днем, а потушить пламя удалось только к ночи.
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Комментарии 1
Пожары , Ferrari , Норвегия
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