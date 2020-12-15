Трагедия в Башкирии: погибли все постояльцы пансионата 

Башкирские спасатели на месте сгоревшего пансионата нашли тела одиннадцати пожилых постояльцев, сообщает ТАСС. По данным СМИ, у учреждения не было лицензии на постоянное проживание в нем пенсионеров.

Трагедия произошла в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан . Очевидцы сообщили спасателям, что горит дом престарелых на улице Кизильской. Когда первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, пансионат уже горел открытым огнем.

«В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», — заявили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

Все одиннадцать погибших — пожилые постояльцы. Четыре сотрудника учреждения успели эвакуироваться самостоятельно. Они не пострадали. К утру пожар удалось потушить. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 72 квадратных метров. Здание выгорело полностью. В настоящее время эксперты пожарной лаборатории пытаются выяснить причины, по которым возник пожар.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что по предварительной версии причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. По его словам, у руководства пансионата не было лицензии на организацию постоянного проживания пенсионеров в здании, сотрудникам было официально разрешено лишь предоставлять социальные услуги престарелым людям. Дело взяла на контроль региональная прокуратура

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Каргат Новосибирской области в пожаре погибли пять человек, трое из которых — дети. Огонь вспыхнул в частном доме, где проживала неблагополучная семья. После того, как возгорание удалось потушить, на пепелище спасатели обнаружили тела пятерых погибших: самому младшему ребенку было 2 года, старшему — 12 лет. В трагедии также скончались глава семьи и его знакомый. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».