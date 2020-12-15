Глава Башкирии выехал к сгоревшему дому престарелых

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место ЧС в Абзелиловский район, где при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. В районе введен режим ЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело, также к проверке подключилась прокуратура. В районной администрации РИА Новости сообщали, что спасенные не получили травм и ожогов.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район. На месте происшествия проведут заседание госкомитета по ЧС", — сообщили агентству в пресс-службе главы Башкирии.