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Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Глава Башкирии выехал к сгоревшему дому престарелых
Фото: РИА Новости
Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место ЧС в Абзелиловский район, где при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По разным данным спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. В районе введен режим ЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело, также к проверке подключилась прокуратура. В районной администрации РИА Новости сообщали, что спасенные не получили травм и ожогов.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район. На месте происшествия проведут заседание госкомитета по ЧС", — сообщили агентству в пресс-службе главы Башкирии.

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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , Башкортостан
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