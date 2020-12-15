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СМИ узнали об отсутствии лицензии у сгоревшего пансионата в Башкирии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
СМИ: сгоревший пансионат в Башкирии не имел лицензии
Фото: ТАСС
Пансионат, где в ночь на 15 декабря в результате пожара погибли 11 человек, работал без лицензии в селе Ишбулдино в Башкирии. Она была необходима для подтверждения постоянного проживания пациентов.
У пансионата имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без всякого проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. По предварительным данным, персонал частного дома престарелых мог спастись, погибли только пожилые постояльцы.
Сам пансионат сгорел полностью, площадь пожара составила 72 кв. м — это вся общая площадь дома, где ютились пожилые люди. Информация о пожаре поступила в пожарную часть около часу ночи, на момент прибытия огнеборцев деревянное одноэтажное здание полыхало полностью. Четыре человека сумели эвакуироваться самостоятельно.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Местные власти позже сообщили о спасении пяти человек, которых удалось «вывести из огня». По словам главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, разместившего сообщение о происшествии в соцсетях, «штатно сработали извещатели». Первыми, по словам чиновника, на место происшествия прибыли добровольцы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в селе Ишбулдино в Башкирии. По всей площади в 72 кв. м горел частный пансионат.
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Комментарии 1
Пожары , Происшествия , Башкортостан
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