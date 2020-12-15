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В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС после пожара в доме милосердия 

РИА Новости 25 минут назад
В Абзелиловском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в доме милосердия, где погибли 11 человек, сообщил глава района Ильдар Нафиков.

"Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС", — написал Нафиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спасти. Как рассказал РИА Новости источник в администрации Абзелиловского района, последние — сотрудники заведения.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2.53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 4.31. В 6.00 объявили о полной ликвидации пожара.
К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9.00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Пожары , Видео , Происшествия , МЧС , СКР , Башкортостан
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