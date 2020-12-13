В ресторане Butler в центре Москвы произошел пожар

Пожар случился в ресторане Butler в Трехпрудном переулке в центре Москвы , сообщил очевидец.

По его данным, в зале заведения, где находились посетители, загорелись декорации. По предварительным данным, сотрудникам ресторана удалось потушить пожар своими силами. Причины пожара неизвестны, информации о пострадавших нет.