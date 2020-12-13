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Москва

Пожар случился в ресторане Butler в центре Москвы 

Москва24 и ещё 3 31 минуту назад
В ресторане Butler в центре Москвы произошел пожар
Фото: РИА Новости
Пожар случился в ресторане Butler в Трехпрудном переулке в центре Москвы, сообщил очевидец.
По его данным, в зале заведения, где находились посетители, загорелись декорации. По предварительным данным, сотрудникам ресторана удалось потушить пожар своими силами. Причины пожара неизвестны, информации о пострадавших нет.
Официального комментария от столичного МЧС пока не поступало. Ранее на Цветном бульваре горела пятиэтажка. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже. В результате огонь частично ушел на чердак. Пожар ликвидировали. В результате возгорания один человек погиб.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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