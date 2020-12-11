Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

В России запретят размещать в подвалах склады и производства 

ТК «Звезда» и ещё 1 18 минут назад
В подвалах запретят размещать склады
Фото: РИА Новости
Ранее подобный запрет распространялся лишь на технические помещения, чердаки и вентиляцию.
С 1 января следующего года на территории России вступит в силу официальный запрет на размещение производств и мастерских в подвальных и цокольных этажах. Также подобные помещения нельзя будет использовать для детских центров и складов мебельной продукции.
Ранее подобный запрет распространялся лишь на технические помещения, чердаки и вентиляцию. Помимо этого, при отсутствии соответствующих документов, на цокольных и подвальных этажах будет незаконно организовывать залы для спортивных и торжественных мероприятий.
За нарушения данных противопожарных ограничений предусмотрены варианты наказания в виде предупреждения, штрафа или приостановки деятельности организации. Об этом пишет ТАСС. Новые правила будут действовать до 2026 года.
Ранее сообщалось, что в соответствии с новыми правилами пожарной безопасности решетки на окнах подвалов должны открываться. Кроме того, на балконах и лоджиях нельзя будет оставлять непотушенные сигареты и свечи.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
ТК «Звезда»: последние новости
В Орехово-Зуевском районе произошел крупный пожар: кадры с места В Орехово-Зуевском районе произошел крупный пожар: кадры с места В МЧС рассказали о пожаре в высотке на Котельнической набережной в Москве В МЧС рассказали о пожаре в высотке на Котельнической набережной в Москве Российские миротворцы обнаружили 2876 взрывоопасных предметов на окраинах Степанакерта Российские миротворцы обнаружили 2876 взрывоопасных предметов на окраинах Степанакерта
Комментарии
Пожары , Происшествия , Безопасность , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение