Магазин стройматериалов загорелся в Подмосковье 

Пожар начался в магазине строительных материалов в городе Люберцы Московской области , рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, огонь возник в доме 3В по Касимовскому шоссе, передаёт РЕН ТВ.

В Сети опубликованы кадры с места ЧП. На них видны клубы густого серого дыма, поднимающиеся над зданием. На месте работают пожарные, а рядом собрались прохожие.

МЧС журналистам РИА Новости сообщили, что площадь возгорания составила 520 квадратных метров. Из здания эвакуировали 16 человек, однако при пожаре никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.