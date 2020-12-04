Магазин стройматериалов загорелся в Подмосковье 

Пожар начался в магазине строительных материалов в городе Люберцы Московской области, рассказали очевидцы происшествия.
По их словам, огонь возник в доме 3В по Касимовскому шоссе, передаёт РЕН ТВ.
В Сети опубликованы кадры с места ЧП. На них видны клубы густого серого дыма, поднимающиеся над зданием. На месте работают пожарные, а рядом собрались прохожие.
В МЧС журналистам РИА Новости сообщили, что площадь возгорания составила 520 квадратных метров. Из здания эвакуировали 16 человек, однако при пожаре никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.