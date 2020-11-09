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На мусорном полигоне во Владивостоке произошёл пожар

RT на русскомиещё 3
39 минут назад
Пожар площадью 1200 кв. м. тушат на мусорном полигоне во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморья.
На мусорном полигоне во Владивостоке произошёл пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На ликвидации возгорания задействованы девять единиц спецтехники», — заявил представитель.
По его словам, распространения огня нет.
Он добавил, что до конца дня будут потушены открытые языки огня.
Ранее в Екатеринбурге произошло возгорание на складе на площади около 500 кв. м.
Пожары,Происшествия,РИА Новости,Владивосток,
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