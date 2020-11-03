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В Твери загорелся ангар 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
В Твери загорелся ангар
Фото: ТАСС
Пожар произошел в одном