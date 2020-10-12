На подлодке у берегов Великобритании начался пожар 

На подводной лодке у берегов Великобритании , вероятно, начался пожар. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Daily Mirror со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, речь идет о субмарине, находящейся недалеко от города Хеленсборо на западе Шотландии . Как сообщают очевидцы в соцсетях, над подлодкой поднимаются клубы дыма, что, скорее всего, свидетельствует о возгорании на ее борту. Кроме того, близ нее были замечены шесть буксиров.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности инцидента также не приводятся.

В конце августа США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости. В России заявили, что это был участвующий в учениях атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», и никаких нештатных ситуаций с его участием зафиксировано не было.