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На подлодке у берегов Великобритании начался пожар 

Lenta.ru 1 час назад
На подлодке у берегов Великобритании начался пожар
Фото: Lenta.ru
На подводной лодке у берегов Великобритании, вероятно, начался пожар. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Daily Mirror со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, речь идет о субмарине, находящейся недалеко от города Хеленсборо на западе Шотландии. Как сообщают очевидцы в соцсетях, над подлодкой поднимаются клубы дыма, что, скорее всего, свидетельствует о возгорании на ее борту. Кроме того, близ нее были замечены шесть буксиров.
Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности инцидента также не приводятся.
В конце августа США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости. В России заявили, что это был участвующий в учениях атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», и никаких нештатных ситуаций с его участием зафиксировано не было.
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Пожары , Происшествия , Великобритания , Хеленсборо , Шотландия
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