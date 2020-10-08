Выросло число пострадавших на арсенале под Рязанью

Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов

Ранее сообщалось о двух пострадавших, мужчине и женщине, которые были госпитализированы в Скопинскую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое.

"Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске и трое амбулаторно", — сказал собеседник агентства. По его словам, тяжелых, кроме женщины, нет.

Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что для эвакуированного из опасной зоны населения развернуты пять пунктов временного размещения общей вместимостью 610 человек. В одном пункте временного размещения в настоящее время находятся почти 100 человек, в том числе 18 детей.

Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.