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В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу
Фото: РИА Новости
Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 669-м километре ФАД М-4 "Дон" в селе Заосередные сады в результате возгорания грузового автомобиля произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы "Родничок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, персонал самостоятельно покинул гостиницу. Площадь пожара уточняется. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 33 человека и 11 единиц техники.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Воронежская Область
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