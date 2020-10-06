В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу 

Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 669-м километре ФАД М-4 "Дон" в селе Заосередные сады в результате возгорания грузового автомобиля произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы "Родничок", — сказал собеседник агентства.
По его словам, персонал самостоятельно покинул гостиницу. Площадь пожара уточняется. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 33 человека и 11 единиц техники.