Дело совладельца «Зимней вишни» направили в суд

По версии следствия, бизнесмен дал взятку в семь миллионов рублей чиновникам, в частности, начальнику кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. В итоге Вишневский получил разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни» без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Комкова все грубейшие нарушения пожарной безопасности проигнорировала.