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Дело совладельца сгоревшей «Зимней вишни» направили в суд

Lenta.ruиещё 7
26 минут назад
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом в четверг, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.
Дело совладельца «Зимней вишни» направили в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По версии следствия, бизнесмен дал взятку в семь миллионов рублей чиновникам, в частности, начальнику кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. В итоге Вишневский получил разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни» без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Комкова все грубейшие нарушения пожарной безопасности проигнорировала.
Дело Вишневского направлено в Центральный районный суд Кемерово.
25 марта 2018 года в здании произошел пожар. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.
Пожары,Происшествия,Вячеслав Вишневский,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,Кемерово,
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