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В центре Бейрута полыхает недостроенный торговый центр 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
О пострадавших или погибших пока не сообщалось.
На столицу Ливана Бейрут обрушивается одно несчастье за другим: сначала взрыв в порту, потом беспорядки, пожары и вот — новое возгорание. В центре города загорелся недостроенный торговый центр. Кадры с места событий оказались в Сети.
На них виден сильный пожар в многоэтажном здании. Из участка горения поднимается густая пелена черного дыма.
На месте работают специальные службы, также собралась толпа зевак, громко комментирующая происходящее. О пострадавших или погибших пока не сообщалось.
Ранее военная разведка Ливана обнародовала первые результаты расследования пожара в порту Бейрута. Крупный пожар в Бейрутском порту, вспыхнувший 10 сентября, начался на складе с гуманитарной помощью — продуктами и подсолнечным маслом, а после огонь перекинулся на ангары с автомобильными покрышками.
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Пожары , Видео , Бейрут , Ливан
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