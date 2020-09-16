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Трамп объявил режим ЧП в Орегоне 

RT на русском и ещё 9 20 минут назад
Трамп объявил режим ЧП в Орегоне
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в американском штате Орегон из-за бушующих там лесных пожаров.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
Уточняется, что с принятием этого решения федеральные власти будут активно помогать в ликвидации последствий пожаров в штате. Так, например, будет оказана помощь с временным размещением пострадавших и эвакуированных.
Ранее сообщалось, что в Орегоне десять человек погибли в результате последствий природных пожаров, ещё 22 считаются пропавшими без вести.
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Пожары , Катастрофы , Происшествия , Дональд Трамп , США
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