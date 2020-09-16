Трамп объявил режим ЧП в Орегоне 

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в американском штате Орегон из-за бушующих там лесных пожаров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Уточняется, что с принятием этого решения федеральные власти будут активно помогать в ликвидации последствий пожаров в штате. Так, например, будет оказана помощь с временным размещением пострадавших и эвакуированных.

Ранее сообщалось, что в Орегоне десять человек погибли в результате последствий природных пожаров, ещё 22 считаются пропавшими без вести.