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Названа возможная причина пожара в жилом доме в Краснодаре 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Определена возможная причина жуткого пожара в Краснодаре
Фото: twitter.com/emercom_press
Причиной крупного пожара в жилом доме в Краснодаре могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС в воскресенье, 13 сентября.
По данным источника, пожар затронул около 90 квартир.
Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин сообщил, что открытое горение было ликвидировано. При пожаре никто не пострадал.
— Пожар был локализован на площади 4,4 тысяч квадратных метров, объявлена ликвидация открытого горения. В ликвидации задействован полностью весь пожарно-спасательный гарнизон города Краснодара. Дополнительно задействовали высотную технику, — сказал Волынкин.
Он отметил, что все жильцы были эвакуированы, их временно разместили в школе. В скором времени всех переселят в гостиницы. Этот вопрос решает администрация Краснодара.
Начальник главка уточнил, что загорелась деревянная мансарда. Очаг пожара, предварительно, находился в квартире на седьмом этаже.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Краснодаре по улице Российской произошел пожар. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 300 человек.
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Комментарии 9
Пожары , Происшествия , Олег Волынкин , МЧС , Краснодар , Краснодарский Край
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