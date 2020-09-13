Определена возможная причина жуткого пожара в Краснодаре

Причиной крупного пожара в жилом доме в Краснодаре могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС в воскресенье, 13 сентября.

По данным источника, пожар затронул около 90 квартир.

— Пожар был локализован на площади 4,4 тысяч квадратных метров, объявлена ликвидация открытого горения. В ликвидации задействован полностью весь пожарно-спасательный гарнизон города Краснодара. Дополнительно задействовали высотную технику, — сказал Волынкин.

Он отметил, что все жильцы были эвакуированы, их временно разместили в школе. В скором времени всех переселят в гостиницы. Этот вопрос решает администрация Краснодара.

Начальник главка уточнил, что загорелась деревянная мансарда. Очаг пожара, предварительно, находился в квартире на седьмом этаже.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Краснодаре по улице Российской произошел пожар. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 300 человек.